مدينة عربية تعطل المدارس بسبب وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية!

اتخذت السلطات العراقية في مدينة البصرة جنوب البلاد قراراً بتعطيل الدوام الرسمي، الخميس المقبل، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال محافظ البصرة، أسعد العيداني، في بيان إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل في محافظة البصرة”.

وأضاف أن هذا القرار جاء بسبب “ارتفاع درجات الحرارة التي ستصل أكثر من 50 درجة مئوية”.

ويشهد العراق، البالغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، موجة حر تتجاوز فيه الحرارة في مناطق عدة 45 درجة مئوية.

ومع انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة في اليوم، تلجأ الكثير من الأسر إلى المولدات الكهربائية فيما يصبح التكييف في المنازل ترفا في بلد غني بالنفط، لكنه يعاني من تهالك البنى التحتية نزاعات واستمرت لعقود وسياسات عامة غير فعالة.

وفي ظل تراجع نسبة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف، يعد العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض أوجه التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.