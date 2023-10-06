مذكرات باريس هيلتون الى مسلسل تلفزيوني قريباً

أكدت مجلة “فارايتي” أن كتاب باريس هيلتون الأخير “مذكرات باريس” قد تم اختياره لتحويله إلى مسلسل تلفزيوني قريباً.

ووفقاً لمصدر مطلع، فإن المبلغ الذي ستتقاضاه باريس في هذه الصفقة سيحتوي على ستة أرقام.

ولم يتم اختيار أي كاتب أو نجم حتى الآن للعمل في هذا المشروع، وفق المصدر. لكن شركتي “إيل” و”داكوتا”، ستشتركان بالإنتاج التنفيذي للمسلسل، وستقوم هيلتون أيضاً بالإنتاج التنفيذي بمشاركة المخرج التنفيذي بروس غريش، عبر استوديوهات “سلايفينغ مانور إنترتينمنت”.

بدأت هيلتون عملها كعارضة أزياء، ثم انتقلت في النهاية إلى التلفزيون من خلال المسلسل الواقعي الناجح “ذا سيمبل لايف” إلى جانب نيكول ريتشي.

تم بث العرض لمدة ثلاثة مواسم على قناة “فوكس”. كما أصدرت ألبوم “باريس” عام 2006، وسبق لها أن نشرت كتاب “اعترافات وريثة”، وتشمل أدوارها التمثيلية “هاوس أوف واكس” و”ريبو”.

والجدير بالذكر أن شركة “لولين بيكتشرز” التي أسستها عائلة “فانينغز” في عام 2020، ستشارك في إنتاج المسلسل التلفزيوني الخاص بباريس هيلتون. وتشمل مشاريع هذه الشركة مسلسل “ذا غريت”، و”فتاة من بيلنفيل”، كما أن الشركة تعمل حالياً على المسلسل الوثائقي “ماستر مايند”.