مذيع فوكس نيوز متهم باغتصاب زميلته جينيفر إيكهارت ودعوة قضائية بحقه

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أعلنت الموظفة السابقة بشبكة فوكس نيوز جينيفر إيكهارت عن رفعها دعوى قضائية ضد زميلها، المذيع المفصول من القناة “اد هنري” بتهمة اغتصابها.

وجاء بالشكوى أن هنري ”ترصدها وتلاعب بها نفسيا وأكرهها على إقامة علاقة جنسية معه وعندما لم تستجب له طوعا اعتدى عليها جنسيا داخل مقر العمل واغتصبها داخل فندق“.

وفي بيان باسم هنري قالت محاميته كاثرين فوتي إن الأدلة ستظهر أن إيكهارت ”كانت صاحبة المبادرة وشجعت تماما على إقامة علاقة بالتراضي“.

وفي بيان منفصل قالت المتحدثة باسم فوكس نيوز إن إيكهارت والمتضامنة معها بالدعوى كاثي أريو، وهي ضيفة بالشبكة، يمكنهما توجيه ادعاءاتهم ضد هنري مباشرة لأن الشبكة ”اتخذت بالفعل قرارا عاجلا من جانبها فور علمها بمزاعم الآنسة إيكهارت في 25 يونيو ولم يعد السيد هنري موظفا بالشبكة“.

وقالت الشبكة الإخبارية المملوكة لروبرت مردوخ صاحب شركة فوكس في الأول من تموز إنها فصلت هنري بعد تلقي شكوى من محامي موظفة سابقة ووكلت شركة محاماة للتحقيق.

وتشير الدعوى المقامة يوم الاثنين إلى أن الشبكة كانت تعلم أن هنري متورط بسوء سلوك جنسي يعود إلى مطلع 2017.

وقالت المتحدثة باسم فوكس نيوز في بيان لاحق أمس ”لم تكن هناك مزاعم بالتحرش الجنسي ضد إد هنري في فوكس نيوز قبل ادعاء جنيفر إيكهارت في 25 حزيران 2020“ عن رفعها دعوى قضائية يوم الاثنين أمام محكمة اتحادية في نيويورك ضد فوكس نيوز والمذيع السابق بالشبكة إد هنري متهمة إياه باغتصابها.

وجاء بالشكوى أن هنري ”ترصدها وتلاعب بها نفسيا وأكرهها على إقامة علاقة جنسية معه وعندما لم تستجب له طوعا اعتدى عليها جنسيا داخل مقر العمل واغتصبها داخل فندق“.

وفي بيان باسم هنري قالت محاميته كاثرين فوتي إن الأدلة ستظهر أن إيكهارت ”كانت صاحبة المبادرة وشجعت تماما على إقامة علاقة بالتراضي“.

وفي بيان منفصل قالت المتحدثة باسم فوكس نيوز إن إيكهارت والمتضامنة معها بالدعوى كاثي أريو، وهي ضيفة بالشبكة، يمكنهما توجيه ادعاءاتهم ضد هنري مباشرة لأن الشبكة ”اتخذت بالفعل قرارا عاجلا من جانبها فور علمها بمزاعم الآنسة إيكهارت في 25 حزيران ولم يعد السيد هنري موظفا بالشبكة“.

وقالت الشبكة الإخبارية المملوكة لروبرت مردوخ صاحب شركة فوكس في الأول من تموز إنها فصلت هنري بعد تلقي شكوى من محامي موظفة سابقة ووكلت شركة محاماة للتحقيق.

وتشير الدعوى المقامة يوم الاثنين إلى أن الشبكة كانت تعلم أن هنري متورط بسوء سلوك جنسي يعود إلى مطلع 2017.

وقالت المتحدثة باسم فوكس نيوز في بيان لاحق أمس ”لم تكن هناك مزاعم بالتحرش الجنسي ضد إد هنري في فوكس نيوز قبل ادعاء جنيفر إيكهارت في 25 حزيران 2020“