“مرآب الحلم”.. شاهد سيارات اللاعب الأشهر مايكل جوردان!

في كل مهنة او رياضة، يسعى الكثيرون للوصول الى القمة وترك بصمة في الرياضة التي يمارسوها، مثل السائق الشهير للفورمولا 1 البرازيلي ايرتون سينا، اما الامريكي الشهير والذي يعتبر بنظر الكثيرين هو الافضل على مر التاريخ في الدوري الامريكي للمحترفين فهو مايكل جوردان. لنلقِ نظرة على مجموعة سيارات اسطورة الـ NBA.

فيراري 550 مارانيلو



من اولى السيارات التي امتلكها النجم الامريكي هي سيارة فيراري 550 مارانيلو التي اشتراها لنفسه بعد فوزه لاول مرة في البطولة. ولكن مع توالي الانتصارات اصبحت ثروة جوردان بالارتفاع وبدأ اسطول سياراته بالتوسع ليشمل عددا كبيرا من السيارات. فيراري 550 مارانيلو: تتمتع هذه السيارة بمحرك V12 سعة 5.5 لتر يولد 478 حصاناً وتصل سرعتها القصوى إلى 320 كم في الساعة. ويبلغ سعرها 175 الف دولار.

بورشه 930 توربو كابريوليه 1989 “Slant Nose”



تتميز سيارة بورشه 930 توربو كابريوليه لعام 1989 بمواصفات رائعة مثل نسخة بورشه الشهيرة والتي تميزت في عالم السباقات، بورشه 935. تأتي هذه السيارة بمحرك توربيني مسطح سداسي الشحن ويمكن أن ينتقل من 0 إلى 100 كم في الساعة في 4.9 ثوان فقط. ويبلغ سعرها 200 الف دولار.

بورشه 911 997 GT3 RS 4.0



عندما نتكلم عن السيارات الرياضية لا يمكن ان نمر مرور الكرام على واحدة من اجمل واسرع السيارات الرياضية، بورشه 911 997 GT3 RS 4.0، بحيث تعتبر هذه السيارة من اجمل ما صنعت بورشه. ومن الواضح ان جوردان من عشاق الصانع الالماني بورشه بحيث يمتلك اكثر من سيارة من هذه الشركة العريقة. ويبلغ سعرها 475 الف دولار.

شيفروليه كورفيت C5



من الواضح أيضا ان النجم الامريكي جوردان يعشق سيارات العضلات الامريكية بحيث يمتلك مجموعة من سيارات كورفيت الجميلة والتي هي بالغنى عن التعريف عن قدرتها وقوتها على الحلبات والطرقات على حد سواء، ولكن سوف نتكلم اليوم عن كورفيت سي 5 التي تتميز بمحرك V8 سعة 5.7 لتر بسعة 345 حصانًا مما يجعلها قادرة على التحرك من 0 إلى 100 كم في الساعة في 5 ثوان. يبلغ سعر هذه السيارة 45 الف دولار.

فوردGT



واحدة من السيارات المميزة في مرآب جوردان والتي تعتبر واحدة من اجمل سيارات فورد على الاطلاق، فورد جي تي التي تتميز بمحرك سوبر تشارج V8 سعة 5.4 لتر مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات في مجموعة جوردان وبسرعة قصوى تصل الى 350 كم في الساعة. ويبلغ سعر فورد هذه 450 الف دولار.

أستون مارتن DB9 فولانت



السيارة الرياضية الانجليزية أستون مارتن DB9 تقف في مرآب جوردان. تأتي فائقة السرعة بمحرك V12 سعة 5.9 لتر يولد 450 حصانًا وقادرة على الانطلاق من 0 إلى 100 كم في الساعة في 4.9 ثانية. ويبلغ سعر هذه السيارة الرياضية 215 الف دولار.

مرسيدس بنزSLS AMG Gullwing



من اشهر سيارات مرسيدس هي سيارة Gullwing، يمتلك هذا النجم واحدة من اشهر السيارات على الاطلاق، وما يميز هذه السيارة الجميلة ان ابوابها تفتح الى الاعلى كالاجنحة لتعطي رونقا جميلا لسيارة مرسيدس. يبلغ سعر هذا الوحش الالماني 200 الف دولار.

فيراري 488 بيستا سبايدر



من بين مجموعة كبيرة من الحصان الجامح، يمتلك جوردان فيراري 488 بيستا سبايدر الجميلة، تنطلق بسرعة لا تصدق حيث تعمل بمحرك توربو مزدوج V8 سعة 3.9 لتر يولد 710 حصان ويمكن أن يصل إلى 100 كم في الساعة من الصفر في 2.85 ثانية فقط. ويبلغ سعر هذا الوحش الايطالي 350 الف دولار.