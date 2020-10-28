استمع لاذاعتنا

مراسم رمزية لافتتاح مهرجان “كان” السينمائي

منذ 4 دقائق
مراسم رمزية لافتتاح مهرجان "كان" السينمائي

مراسم رمزية لافتتاح مهرجان "كان" السينمائي

A A A
طباعة المقال

شهدت مدينة كان الفرنسية في الامس مراسم رمزية لافتتاح مهرجان “كان” السينمائي الدولي. وقال منظمو المهرجان إن برنامجه المختصر يضم 4 أفلام سينمائية فقط. وستقام في إطار المهرجان كذلك مسابقة الأفلام القصيرة.

وصرح رئيس المهرجان، بير ليسكور، لوكالة “فرانس بريس” الفرنسية بأن لجنة تنظيم المهرجان اتخذت كل الإجراءات الاحترازية الممكنة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. وقد تم إطلاع كل المشاركين في المهرجان على ضرورة ارتداء أقنعة الوجه والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وطلبت اللجنة من الضيوف عدم البقاء لمدة طويلة على سلم قصر المهرجانات.

وأوضح رئيس المهرجان أن تحقيق البرنامج المختصر هو رمز لاحترام فناني السينما. وعرض في مراسم افتتاح البرنامج المختصر للمهرجان فيلم “الانتصار” من إخراج الفرنسي، أمانوئيل كوركول. وسيعرض في اليومين اللاحقين كذلك فيلم ” الأمهات الحقيقيات” من إخراج الياباني، ناومي كاواسي وفيلم ” البداية” من إخراج الجورجية ديا كولومبيغاشفيلي، الذي دخل برنامج مهرجان “سان سباستيان” السينمائي الدولي.

أما بقية الأفلام التي اختارتها لجنة تحكيم المهرجان فقد نالت منزلة “الفيلم المشارك الفخري” في مهرجان “كان” السينمائي.

يذكر أن مهرجان “كان” السينمائي الدولي عام 2020 تأجل من مايو الماضي إلى أكتوبر الجاري بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

    المزيد من منوعات

    كحول
    وفاة 30 شخصاً في كوستاريكا… والسبب الكحول المغشوش!
    محمد صلاح
    صورة.. محمد صلاح يثير المخاوف في ليفربول
    بايرون ميونيخ يواصل انتصاراته
    بايرن ميونيخ يستمر في حصد النقاط.. ويحقق فوزه الـ13 على أرض مضيفه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دولار
    مسرحية السوق السوداء… هؤلاء من يقفون خلف انخفاض الدولار
    كورونا
    كورونا
    أخطاء فادحة في “فحوصات كورونا”..والعواقب وخيمة
    الشيخ بهاء الحريري
    ما الذي يخيف الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان من مشروع بهاء الحريري الإنقاذي ؟