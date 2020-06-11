مراهق أمريكي يدخل موسوعة “غينيس” لأكبر تجويف فم في العالم

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حطم مراهق أمريكي الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس، لأكبر فم في العالم، حيث بلغ تجويف فمه 3.75 بوصة أو 9.52 سنتيمتر.

وأدرك فيليب أنجوس، البالغ من العمر 16 عاما، لأول مرة أن فمه كان أكبر من المتوسط، حيث كان يعاني من صعوبة في السمع وهو طفل، وعندما كان بعمر التاسعة بدأ أصدقاؤه يعلقون على فجوة فمه الواسعة.

علم أنجوس لاحقا عن موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية لأكبر تجويف فم في العالم، وقرأ عن صاحب الرقم القياسي لعام 2017، الألماني بيرند شميدت، الذي يمكنه فتح فمه باتساع 3.46 بوصة.

وقدم أنجوس طلبه إلى موسوعة ”غينيس“ وتغلب على المراهق إسحاق جونسون، وكان جونسون قادرا على توسيع فمه بمقدار 3.67 بوصة أي (9.34 سنتيمتر).

وفي 5 نوفمبر 2019، حصل أنجوس على هذا اللقب، حيث بلغت فجوة فمه 3.75 بوصة أو 9.52 سنتيمتر، ليصبح صاحب أكبر فجوة فم في العالم.