مرسيليا يضم مدافع مانشستر يونايتد "إيريك بايلي"

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الأربعاء 24-8-2022) عن انتقال إيريك بايلي مدافع الفريق إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويرتبط بايلي بعقد مع يونايتد حتى عام 2024، لكن لدى مرسيليا الخيار لجعل انتقاله دائما في نهاية موسم 2022-2023.

وانضم لاعب ساحل العاج إلى يونايتد في عام 2016، لكنه لم يشارك كثيرا في المواسم الأخيرة.

وخاض بايلي ثلاث مباريات فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي. ولم يلعب بايلي أي مباراة تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تن هاج هذا الموسم.

وتراجع ترتيب بايلي ضمن تسلسل اللاعبين المشاركين بعد انضمام المدافعين رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز.

وسيحظى اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بفرصة اللعب بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد أن انهى مرسيليا في المركز الثاني بالدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان.

ويحتل مرسيليا حاليا المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان.