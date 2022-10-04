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مرسيليا يقلب تأخره لفوز كبير على سبورتنج

منذ 14 دقيقة
من مباراة مرسيليا وسبورتينج

من مباراة مرسيليا وسبورتينج

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حقق أولمبيك مرسيليا أول انتصاراته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بعدما قلب تأخره بهدف ليفوز 4-1 على سبورتنج لشبونة الذي طرد منه لاعب في مباراة أقيمت بدون جمهور بإستاد فلودروم (الثلاثاء 4-10-2022).

وقدم سبورتنج أداء قويا في بداية المباراة، التي أقيمت دون جمهور بعدما ألقى شغب الجماهير بظلاله على مواجهة مرسيليا أمام آينترخت فرانكفورت، إذ منح فرانسيسكو ترينكاو التقدم بعد 51 ثانية فقط بفضل مجهود فردي رائع.

ولكن مرسيليا قلب الطاولة في غضون ثلاث دقائق نارية إذ أدرك التشيلي اليكسيس سانشيز التعادل على نحو غريب عندما اصطدمت به كرة الحارس انطونيو آدان لتسكن الشباك فيما سجل أمين حارث هدف التقدم في الدقيقة 16.

وانتهت أمسية آدان العصيبة مبكرا، عندما أشهر الحكم بطاقة حمراء بعدها بسبع دقائق نتيجة تدخل خارج منطقة الجزاء. وسرعان ما استغل صاحب الضيافة التفوق العددي إذ تفوق ليوناردو باليردي على رقيبه ليسجل هدفا من ركلة ركنية لعبها حارث.

وزاد شانسيل مبيمبا من الكونجو الديمقراطية من غلة الأهداف لصالح مرسيليا في الدقيقة 84 عندما أنهى ببراعة هجمة بدأها سانشيز.

وظل سبورتنج في صدارة المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، بينما رفع مرسيليا رصيده إلى ثلاث نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

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