مرسيليا يودع كأس فرنسا بركلات الترجيح

ودع أولمبيك مرسيليا كأس فرنسا لكرة القدم بعد خسارته بركلات الترجيح 7-6 أمام أنسي المنتمي للدرجة الثانية بعد التعادل 2-2 في دور الثمانية، الأربعاء.

وأهدر ليوناردو بالردي ركلة الترجيح الأخيرة لمرسيليا لينضم أنسي إلى أولمبيك ليون ونانت وتولوز في الدور قبل النهائي.

وافتتح جوردان فريتو التسجيل لمرسيليا بعد تمريرة من جوناثان كلوس في الدقيقة 29.

لكن أنسي قلب المباراة بعد الاستراحة إذ أدرك ديون ساي التعادل قبل أن يضيف كيفن موانجا الهدف الثاني.

وتحولت هتافات جماهير مرسيليا إلى صيحات استهجان بعد إهدار أليكسيس سانشيز ركلة جزاء قبل ست دقائق من النهاية.

لكن فرانسوا-ريجيس موجي أدرك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يتفوق أنسي بركلات الترجيح.

وتأهل نانت حامل اللقب وتولوز إلى الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء.

وانتصر نانت 2-1 على لانس بركلتي جزاء من آندي ديلور فيما سحق تولوز منافسه روديه المنتمي للدرجة الثانية بنتيجة 6-1.

وهز برادلي باركولا وجيفينيو الشباك ليفوز ليون 2-1 على جرونبل المنافس في الدرجة الثانية.