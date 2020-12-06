مروان خوري وعبير نعمة في عمل فني مشترك قريباً؟

تحضر الفنانة اللبنانية عبير نعمة لعمل جديد بتوقيع الفنان مروان خوري والموزع الموسيقي جورج قسيس.
ونشر الموزع الموسيقي جورج قسيس صورة تجمعه بالفنانة عبير نعمة من داخل الاستديو، ولم يكشف تفاصيل أخرى عن العمل المقبل.
واللافت أن قسيس كتب الى جانب اسم نعمة، اسم الفنان مروان خوري، ما يدلّ على أنّ العمل الجديد سيحمل توقيعه أيضاً.
وغابت الفنانة عبير نعمة في الأشهر الماضية عن الساحة الفنية لتعد الآن بعمل جديد.
في سياق منفصل، نشرت عبير نعمة فيديو مميزاً عبر حسابها الرسمي على انستغرام، ظهرت فيه وهي تعايد شقيقتها منال بأجواء عائلية دافئة وطريفة.
وكتبت عبير نعمة: “الأخت هي أعظم هدية من أهلنا إلنا ونحن ٥ إخوات. وعيد ميلاد كل أخت هو إحتفال شكر وإمتنان لانو الدنيا كمان إخت. منال يا حلوة الحلوات يا قمرة يا أختي كل عام وأنت النور في حياتي…”.
يذكر أن نعمة كانت تعمل على ألبوم غنائي جديد، تسجّل من خلاله محاولةَ خرق للجمود المهيمن على صعيد الإصدارات الغنائية بفعل الأزمات المتتالية التي يشهدها لبنان.
كذلك تستعدّ لعدد من الحفلات الافتراضية التي تأتي في أعقاب أمسيتين بارزتين قدّمتهما أخيراً من قلب بيروت، كتحيّةٍ للمدينة وناسها، قبيل مرور أربعين يوماً على انفجار المرفأ.