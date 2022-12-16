مروان خوري يدخل القفص الذهبي

دخل الفنان مروان خوري وخطيبته ندى رمال القفص الذهبي في قبرص، حيث عقدا قرانهما مدنيًا.

واقتصر الزواج على العروسين، ومن المتوقع أن يتم الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة قريبًا في لبنان، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، خصوصًا أن مروان من الأشخاص الذين لا يفضلون الاحتفالات الكبيرة والصاخبة.

ووفق المعلومات، فإن مروان سوف يعلن في الأيام القليلة المقبلة خبر زواجه لجمهوره، مقررًا عدم إخفاء الأمر لوقت طويل، ولكنه يفكر في طريقة مميزة لإعلان هذا الخبر الذي سيدخل الفرحة إلى قلوب محبيه الذين لطالما اعتبروه أشهر عازب على الساحة الفنية.

ويأتي ارتباط مروان خوري بعد أشهر قليلة من إعلان خبر عودته لخطيبته ندى رمال، وأكد حينها أنه سيكون عريسا قريبا في نهاية 2022.