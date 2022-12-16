الجمعة 22 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 16 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مروان خوري يدخل القفص الذهبي

منذ 42 دقيقة
مروان خوري

مروان خوري

A A A
طباعة المقال

دخل الفنان مروان خوري وخطيبته ندى رمال القفص الذهبي في قبرص، حيث عقدا قرانهما مدنيًا.

واقتصر الزواج على العروسين، ومن المتوقع أن يتم الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة قريبًا في لبنان، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، خصوصًا أن مروان من الأشخاص الذين لا يفضلون الاحتفالات الكبيرة والصاخبة.

ووفق المعلومات، فإن مروان سوف يعلن في الأيام القليلة المقبلة خبر زواجه لجمهوره، مقررًا عدم إخفاء الأمر لوقت طويل، ولكنه يفكر في طريقة مميزة لإعلان هذا الخبر الذي سيدخل الفرحة إلى قلوب محبيه الذين لطالما اعتبروه أشهر عازب على الساحة الفنية.

ويأتي ارتباط مروان خوري بعد أشهر قليلة من إعلان خبر عودته لخطيبته ندى رمال، وأكد حينها أنه سيكون عريسا قريبا في نهاية 2022.

    المزيد من منوعات

    خالد سليم
    خالد سليم: أصبت بورم على أحبالي الصوتية
    مسلسل هاري وميغان
    الامير هاري: أعتقد أن زوجتي تعرضت للإجهاض بسبب ما فعلته هذه الصحيفة
    إليسا
    إليسا معلقة على مقتل عنصر اليونيفيل: حزب الله متل السرطان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    آلية تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
    تطوّر خطير جنوبًا.. إطلاق نار ومقتل جندي من "اليونيفيل"! (فيديو)
    مدون الطعام الصيني (غان)
    فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!
    عنصر من الجيش اللبناني وجنود حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) يقفون إلى جانب مركبات لليونيفيل في مدينة العاقبية
    رصاصة في الرأس.. مصدر قضائي يكشف تفاصيل عن مقتل الجندي الإيرلندي جنوباً