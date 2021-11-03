مزاد علني لبيع بعض متعلقات مارادونا من بينها رسالة كاسترو

يقام مزاد علني في الأرجنتين يوم 19 ديسمبر المقبل لبيع منزل أهداه دييغو مارادونا لوالديه وسيارتي بي إم دبليو ورسالة من الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو وأصول أخرى ملكها الأسطورة.

وستقام المزادات على الإنترنت بالاتفاق مع ورثة مارادونا الفائز بكأس العالم 1986 والذي من المقرر تكريمه في 25 نوفمبر الحالي.

وسيتم عرض السيارات والعقارات والأغراض الشخصية للبيع بقرار من القاضية لوسيانا تيديسكو.

واستبعدت الممتلكات ذات القيمة العاطفية مثل القمصان المهداة من لاعبين آخرين في جنازة اللاعب من المزاد.

وجاءت الرسالة الموقعة من فيدل كاسترو بعد علاقة صداقة ربطت بين الزعيم الكوبي السابق ومارادونا بينما كان الأخير يقيم في الجزيرة الكارايبية في محاولة للتغلب على إدمانه على المخدرات، الأمر الذي جعله يقترب مرتين من الموت.

Una carta del extinto líder cubano Fidel Castro también integra el lote de bienes del fallecido ídolo deportivo que irán a subasta el 19 de diciembre. #DIEZ #Maradona #Subasta https://t.co/x3ARYiRhDL — DIEZ (@DiezDeportes) November 3, 2021

وأمضى مارادونا عدة فترات في كوبا حيث خضع لعلاج من الإدمان على المخدرات. والتقى فيديل كاسترو في عدة مناسبات وعبّر عن إعجابه الشديد بزعيم الثورة الكوبية.

وتحمل إحدى سيارتي الـ”بي إم دبليو” توقيع “الولد الذهبي” على الزجاج الأمامي، وسيبدأ عرضها في المزاد العلني بسعر 165 ألف دولار.

ويقع المنزل الذي أهداه مارادونا لوالديه في حي “فيا ديفوتو” في العاصمة بوينس آيرس.

وستطلق شركة عقارية قريبا دعوة لتقديم عروض لمواقع شبكة الانترنت الموجودة في أي مكان في العالم.

وسيتم استخدام الأرباح الناتجة عن هذا البيع لسداد ديون ونفقات النجم العالمي السابق ولن يتم توزيعها على الورثة.