مزاد على حذاء لملكة فرنسا ماري أنطوانيت

أكدت دار أوزنا للمزادات الفرنسية أن حذاء ملكة فرنسا ماري أنطوانيت معروض للبيع في مزاد يقام الأحد في فرساي قرب باريس، وستبدأ المزايدات عليه بسعر يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف يورو، هو من أبرز القطع المطروحة في المزاد الذي يحمل عنوان “الملكية في فرساي”، إلى جانب لوحة بعنوان “موليير إلى مائدة الملك الشمس” للرسام فرنسوا-جان غارنوريه، وهي من اللوحات القليلة التي تظهر الملك لويس الرابع عشر إلى جانب الأديب موليير (مع سعر انطلاق يتراوح بين 40 ألف يورو و60 ألفا).

ولا تزال شخصية الملكة ماري أنطوانيت المتحدرة من أصول نمساوية والتي أُعدمت بالمقصلة سنة 1793، محور اهتمام كبير، ففي تشرين الأول 2019، أعاد معرض في باريس تصوير مراحل تطور تجسيد ماري أنطوانيت في الفنون من خلال أكثر من 200 عمل بما يشمل لوحات وأفلاما وقصصا كرتونية يابانية ودمى، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويبلغ طول هذا الحذاء الأبيض 22,5 سنتيمتر، ويغطي الحرير ثلثه فيما الجزء الخلفي مصنوع من جلد الماعز، مع نعل جلدي و4 شرائط مطوية متداخلة على الجانب.

وفي مايو/ أيار الماضي، حقق صندوق كانت تضع ماري أنطوانيت فيه مقتنياتها ومنشفة كبيرة استخدمتها خلال تتويج زوجها الملك لويس السادس عشر سنة 1775، أسعارا مرتفعة في مزاد نظمته أيضا دار أوزنا.