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مستشار السيسي يكشف الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز

31 - مايو - 2021
دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز

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كشف مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية،محمد عوض تاج الدين، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية، دلال عبد العزيز.

أشار محمد عوض تاج الدين، في مداخلة عبر قناة “الشمس”، إلى أن “الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تحت الرعاية الطبية في أحد المستشفيات، وتعاني من بعض تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وهي تتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية الكاملة، ونتمنى لها بإذن الله كل الشفاء”.

في حين كان الإعلامي، رامي رضوان، قد أفاد قبل نحو أسبوع، عبر حسابه في “فيسبوك”، بأن مسحة حماته دلال عبد العزيز جاءت سلبية (أي غير مصابة) من فيروس كورونا..

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد غابت عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم، وكانت قد أصيبت بفيروس كورونا، في نيسان الماضي وانتقلت على إثرها للمستشفى، قبل أن يصاب زوجها الفنان سمير غانم بكورونا ويرحل عن دنيانا نتيجة تأثره بالمرض، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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