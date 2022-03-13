مستقبل محمد صلاح مع ليفربول في مهب الريح

يتواصل الغموض بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي، حيث توقفت المفاوضات بين صلاح وناديه ليفربول منذ أن تقدم الأخير بعرضه في ديسمبر الماضي والذي لم ينل رضا هداف الفريق، مما يهدد برحيله الصيف المقبل.

وينتهي عقد صلاح (30 عاما)، وهو هدّاف الدوري الإنكليزي بعشرين هدفا حتى الآن، مع نهاية الموسم المقبل.

وألقى مدرب فريق الريدز، يورغن كلوب، الجمعة، حجرا في المياه الراكدة، وأشار إلى أن الكرة في ملعب صلاح في موضوع التجديد.

وقال المدرب الألماني “أعتقد أن مو يتوقع بالتأكيد أن يكون هذا النادي طموحا ونحن طموحون. إنه قرار مو. لقد فعل النادي ما يمكنه فعله. كل شيء على ما يرام من وجهة نظري. لم يحدث شيء آخر، لا تجديد ولا رفض، علينا فقط الانتظار”.

وكان من الواضح أن وكيل أعمال صلاح، رامي عباس، يختلف مع تصريحات كلوب، حيث رد عليها بتغريدة بها سبعة رموز تعبيرية ضاحكة بعد دقائق من تعليقات المدرب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن صلاح، الذي توج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز مع ليفربول، وكأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم قبل أيام، يبحث عن راتب أسبوعي يزيد عن 300 ألف جنيه إسترليني (نحو 400 ألف دولار).

ويعتقد ليفربول أن عرض ديسمبر، الذي لم يكشف عنه، كان جيدا وعادلا، لكن اللاعب يشعر أنه لا يتناسب مع قيمته.

وصرّح صلاح في يناير الماضي، في مقابلة، أنه سعيد في ليفربول، وأنه لا يطلب “أشياء مجنونة”.

وتشير صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن اللاعب يبحث عن “تقدير” لما قدمه للفريق، وكشف أن الخطوة التالية الآن في يد النادي.

وترى الصحيفة أنه “سيتعين على ليفربول التصرف بسرعة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، حيث سيكون ملزما ببيع اللاعب هذا الصيف أو المخاطرة بخسارته مجانا في صيف 2023″، مشيرة إلى أن توقيع مو لناد آخر في الدوري الإنكليزي، إن حدث “سيكون بمثابة كارثة للريدز”.

لكن تقارير أخرى أشارت إلى أن توقيع صلاح لناد آخر، سيكون بمثابة تضحية من صلاح بالحب الجنوني له في مدينة ليفربول.

وساهم صلاح بفوز ليفربول السبت، ضد برايتون (2- صفر)، بتوقيعه على الهدف الثاني من ضربة جزاء، ليصل ليفربول إلى ألفي هدف في تاريخ الدوري الممتاز.

وهذا الهدف رقم 20 لقائد منتخب مصر في الدوري خلال الموسم الجاري، لكنه خرج بعد أربع دقائق من هز الشباط، بعدما تعرض لكدمة في القدم.

وقال كلوب “إنه يعتقد أنها (الإصابة) ليست خطيرة، لكن يمكن أن نرى أنه عندما يجلس صلاح في الخارج، فإنه لا يكون سليما بنسبة 100 بالمئة”.

وهذه المرة الرابعة التي يصل صلاح إلى حاجز العشرين هدفاً في الدوري الإنكليزي،منذ قدومه إلى “أنفيلد” في صيف 2017.