مسرحية "بودي جارد" لعادل إمام تواجه اتهامات بـ"خدش الحياء" بعد عرضها

لاقت مسرحية ”بودي جارد“ آخر مسرحيات النجم المصري الشهير عادل إمام، انتقادات من قِبل المتابعين، إثر عرضها لأول مرة عبر منصة ”شاهد vip“.

وأصبحت ”بودي جارد“ التي عرضت أول مرة على خشبة المسرح العام 1999، متاحة عبر المنصة، منذ مساء الخميس، وسرعان ما حصلت على نسبة مشاهدات مرتفعة، وهو ما جعلها تتصدر التريند سريعًا.

إلى ذلك، كانت ردود الفعل على المسرحية التي دخلت قائمة ”التريند“ غير مرضية للجمهور، وأعرب البعض عن عدم إعجابهم بالعمل، ووصفوه بأنه أقل أعمال عادل إمام.

ووجه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تهم ”خدش الحياء“ للمسرحية بسبب ما تحتويه من“إيحاءات جنسية“، بحسبهم.

وتدور أحداث المسرحية حول السجين ”أدهم“ الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال ”سعد“ المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، يعمل بموجبها حارسًا شخصيًا لزوجة ”سعد“، تلك التي تقع في حب ”أدهم“، وبعد فترة يكتشف ”سعد“ خيانة زوجته فيحاول تلفيق تهمة لأدهم والهروب بما سرقه من مال.

ومسرحية ”بودي جارد“ آخر أعمال الزعيم عادل إمام على خشبة المسرح، لتتوقف العروض على خشبة مسرح الهرم ولم يقدم عليها أي عرض مسرحي مرة أخرى حتى يعود المسرح بعرض مسرحية ”أهلًا وسهلًا“ للفنان محمد رمضان العام 2017.

وظل عرض المسرحية مستمرًا لمدة 11 عامًا، وحققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، حيث تم عرض المسرحية في عدد كبير من دول الوطن العربي منها: المغرب، وتونس، والإمارات، والجزائر، وسوريا، والبحرين.

وتوقف العرض من قِبل المنتج سمير خفاجي في 2010 بسبب ركود المسرح، كما تعد المسرحية أطول عرض مسرحي عربي حتى هذه اللحظة.

والمسرحية من بطولة: الفنان عادل إمام، ومصطفى متولي، وسعيد عبدالغني، وعزت أبوعوف، وشيرين سيف النصر، ورغدة، ومحمد داود، ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي أمام.