مسلسل "الزند" يتصدّر المراكز الأولى جماهيريًا.. ورسائل إلى تيم حسن!

حقّق المسلسل السوري “الزند ذئب العاصي” نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث حصد المراكز الأولى في نسب المتابعة منذ بدء عرض الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الحالي، وأصبح من أكثر المسلسلات تأثيرًا.

إذ يتناول سيناريو المسلسل الذي كتبه عمر أبو سعدة وأخرجه الفنان المخرج سامر البرقاوي حقبة الظلم التي كان يعاني منها الفلاحون في عدد من قرى الساحل السوري خلال الحكم العثماني، وتسلّط الإقطاعيين على أراضيهم، فيما تبرز في ظلّ هذه المعاناة شخصية عاصي الزند المتمردة، التي يجسّدها الممثل تيم حسن، الذي أثبت لمحبيه قدرته العالية على التغلغل في روح شخصيته وتقمصها.

كما لفت المتابعون إلى الكرم الإنتاجي لشركة “الصباح” المنتجة للعمل.

إلى ذلك، قال الفنان السوري باسم ياخور إن تيم حسن قدم دورًا مدهشًا في مسلسل “الزند”، وأضاف في تصريحات صحفية على هامش تكريمه في ملتقى الإبداع بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق: “برأيي أنه من الممكن أن يكون هناك لو تكرار بسيط مع مسلسل “الهيبة” لكنه استطاع الخروج منه بمنتهى الذكاء والبراعة وقدم شخصية بأبعاد مختلفة وحلول ذكية”.

وأوضح باسم أن تيم يقدم دورًا مميزًا بالإضافة إلى كل الممثلين في العمل، وفي مقدمتهم أنس طيارة ودانة مارديني وكل الممثلين الشباب، بالإضافة إلى إعادة بريق عدد من الممثلين القدامى.

من جهتها، وجهت الممثلة السورية، سلاف فواخرجي، رسالة لتيم معبرة فيها عن إعجابها بأدائه، ونشرت صورة لبوستر العمل وهنأت كل القيمين عليه وقالت: “مسلسل الزند ذئب العاصي.. بداية رائعة بكل تفاصيلها، تُنسيك تزاحم المسلسلات الرمضانية لتعيش في عمل فني حقيقي.. شكرًا للقائمين عليه والعاملين به.. أتمنى أن يستمر بنفس بدايته ويزداد جمالًا ومتعة.. تيم العزيز، مكانك لا يملؤه غيرك.. للبطولة أهلها”.

هذا وعبّر الفنان أحمد الأحمد عن فخره بمسلسل الزند “ذئب العاصي”، مشيدًا بالعمل وأبطاله وصناعه، وقال: “كل الفخر العملاق المبدع تيم، كل الفخر المبدع سامر، كل الفخر الرائع عمر أبو سعدة والممثلين الرائعين والفنيين الرائعين، كل الفخر المبدع آري جان والمغنيين ومصممين الملابس والديكور والكومبارس والجميع الجميع وكل من ساهم في هذه الرائعة”.

كما غرد الفنان السوري سامر إسماعيل على “تويتر” قائلًا: “تحية لجميع النجوم والقائمين على مسلسل الزند ومبروك على النجاح المستحق في رمضان أتابع العمل وسعيد بالزملاء تيم حسن، أنس طيارة، مجد فضة، فرزدق ديوب، نانسي خوري، دانا مارديني، ريهام قصار وجابر جوخدار.. الدراما السورية بخير”.

تحية لجميع النجوم والقائمين على مسلسل #الزند ومبروك على النجاح المستحق في #رمضان أتابع العمل وسعيد بالزملاء تيم حسن، أنس طيارة، مجد فضة، فرزدق ديوب، نانسي خوري، دانا مارديني، ريهام قصار وجابر جوخدار ..

الدراما السورية بخير 🙌👏@actortaim @Nancykhoury91 pic.twitter.com/ihiX4N6fWk — Samer Ismail | سامر إسماعيل (@samerjismail) March 31, 2023

والمسلسل من إخراج سامر البرقاوي، وكتابة عمر أبو سعدة. بطولة كل من تيم الحسن، دانة مارديني، أنس طيارة، فايز قزق، ريهام القصار، باسل حيدر، وآخرين.