مسلسل "العربجي" يتصدر الترند.. والسبب باسم ياخور

تتصدر مسلسلات رمضان الاخبار الفنية في الحلقات الاولى، ومع دخول رمضان اسبوعه الاول، تصدر خلال الساعات الماضية مشهد تقبيل الممثل السوري باسم ياخور لقدم الممثل السوري سلوم حداد في مسلسل” العربجي” التريند عبر موقع تويتر.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا المشهد المؤثر، إذ اثنوا على اداء النجمين السوريين، وكان من التعليفات “لحلقات 2و3 مميزة ومبهرة، الإخراج مميز جدا من سيف، الاحداث سريعة جدا ولا ويوجد أي ملل والحوارات قوية، الموسيقى التصويرية رائعة، كما ان لباسم ياخور أداء رهيب وأفضل أداء في مسلسل، سلوم أداء مميز، نادين كثير مميزة، ديمة حضور طاغي”.

واضاف متابع اخر:”انكسار الوحش ليس بالأمر السهل عليه ان يحافظ على قوته حتى في عز انكساره، لذلك المهمة تكون صعبة جدا على اي ممثل في تقديم مشاهد درامية لـ شخصية مثل عبدو العربجي، و باسم ياخور يقدم حتى اللحظة انكسار الوحش في ابهى حلة”.