مسلسل جديد لنادين نسيب نجيم؟

كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم عن اسم المسلسل الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2023.

حيث نشرت نادين صورة عبر خاصية الـ”ستوري” عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وظهرت في الصّورة برفقة ولديها “هافين” و”جيوفاني” بينما تحمل بيدها نصّ مسلسلها الجديد وهو “وأخيرًا”.

وكتبت نادين على الصورة: “أحلى شي… قراءة نص وولادي بحضني”.

وانتشرت الصورة بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداولها عدد كبير من محبّي ومتابعي نادين، والتي أعادت نشر تغريدات محبّيها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” ولكنّها أكّدت في أحد التعليقات أنّ اسم العمل من الممكن أن يتغيّر.

ومن المقرّر أن تكون نادين حاضرة في هذا المسلسل في موسم دراما رمضان 2023 برفقة النّجم السوري قصي خولي.

وسبق أن تعاون قصي مع نادين في مسلسل “عشرين عشرين” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، كما تعاونا في مسلسل “خمسة ونص”.