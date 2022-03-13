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هل مسلسل “سيمبسون” الشهير تنبأ بالأزمة الأوكرانية ؟

13 - مارس - 2022
آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 4:43 مساءً
مسلسل الرسوم المتحركة الفكاهي (ذا سيمبسونز) "عائلة سيمبسون"

مسلسل الرسوم المتحركة الفكاهي (ذا سيمبسونز) "عائلة سيمبسون"

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انتشر الرعب في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية، حيث انتشرت صور من المسلسل الشهير  “سيمبسون”، مرفقة بتعليقات أصرّت على أن العمل المعروف تنبأ بحرب ستجري في أوكرانيا.
وانتشرت على المنصات صورتان، الأولى أظهرت جندياً أوكرانياً “على قميصه العلم”، يوجّه بندقيّته التي كتب عليها 2022 نحو شخصية تشبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلفه “هومر سيمبسون”، وهو أحد أبطال المسلسل يرفع العلم الأوكراني أيضاً.

فيما ظهر انفجار كبير بالقرب من قنبلة رسمت عليها علامة الأسلحة النووية وحملت تاريخ 5/5/2022، في الصورة الثانية، كما انتشرت تعليقات اعتبرت أن المسلسل الأميركي الذي بدأ عرضه سنة 1989 قد تنبأ فعلاً بأحداث مستقبلية، إلا أن الحقيقة ظهرت لتقطع الشك باليقين، فقد أوضحت حلقات من المسلسل زيف الادعاءات.

إذ لم تحمل مشاهد عما يجري في أوكرانيا اليوم، بحسب ما أفادت خدمة التحقق من الأخبار لوكالة فرانس برس، مؤكدة أن تلك الصور ما هي إلا تعديلات أدخلها مروجوا الأخبار المزيفة.

كما كشفت الخدمة أن الصورة المستخدمة ويبدو فيها جنديّ في أرض المعركة، ظهرت في الحلقة 11 من الموسم الثلاثين للمسلسل كانت عرضت عام 2019، موضحة أن تلك الحلقة لم تحمل علما أوكرانيا على بزة عسكرية ولا تاريخا للبندقية.

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