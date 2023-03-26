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مسلسل "ضرب نار" يتصدر الترند.. وياسمين عبد العزيز تعلق!

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 26 - مارس - 2023 1:02 مساءً
بوستر مسلسل رمضان "ضرب نار"

بوستر مسلسل رمضان "ضرب نار"

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أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تصدر مسلسلها الجديد “ضرب نار”، التريند عبر مؤشر البحث “غوغل”، مقارنة بمسلسل العمدة لـ محمد رمضان ومسلسل الأجهر لـ عمرو سعد وبابا المجال لـ مصطفى شعبان.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، صورة تصدر المسلسل التريند وعلقت عليها كاتبة: “الحمد لله”.

May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎القاهر مسلسل term Search العمده Search مسلسل الاجهر term Search DD NAAR DARB Egypt, Time Over Interest ⋮ لليوم الثالث على التوالي ضرب نار الأكثر بحثا على جوجل متفوفًا على العمدة والأجهر وبابا المجال Mar25at648AM Mar25at www.cairo24.com‎'‎‎

ويحظى مسلسل ضرب نار بمشاهدة واسعة من الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل والتي كان ينتظرها الجمهور باشتياق شديد.

,يشارك في بطولة مسلسل “ضرب نار” بجانب ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، وسهير المرشدي، وهدى الأتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وتيسير عبدالعزيز، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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