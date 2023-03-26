مسلسل "ضرب نار" يتصدر الترند.. وياسمين عبد العزيز تعلق!

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تصدر مسلسلها الجديد “ضرب نار”، التريند عبر مؤشر البحث “غوغل”، مقارنة بمسلسل العمدة لـ محمد رمضان ومسلسل الأجهر لـ عمرو سعد وبابا المجال لـ مصطفى شعبان.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، صورة تصدر المسلسل التريند وعلقت عليها كاتبة: “الحمد لله”.

ويحظى مسلسل ضرب نار بمشاهدة واسعة من الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل والتي كان ينتظرها الجمهور باشتياق شديد.

,يشارك في بطولة مسلسل “ضرب نار” بجانب ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، وسهير المرشدي، وهدى الأتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وتيسير عبدالعزيز، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.