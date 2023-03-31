الجمعة 9 رمضان 1444 ﻫ - 31 مارس 2023 |
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مسلسل "ضرب نار" يحتل المركز الأول فى دراما رمضان

منذ 4 دقائق
بوستر مسلسل رمضان "ضرب نار"

بوستر مسلسل رمضان "ضرب نار"

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نجاح كبير يحققه مسلسل ضرب نار خلال الأسبوع الأول من دراما رمضان، والذى يقوم ببطولته كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، حيث تصدر مؤشرات البحث على موقع غوغل، وجاء فى المرتبة الأعلى فى مؤشرات البحث بأول أسبوع من شهر رمضان.

فى حين جاء مسلسل جعفر العمدة فى المركز الثاني، ليسيطر المسلسلان على التريندات خلال أول أسبوع من شهر رمضان محققين تفاعلاً كبيراً مع جمهور ومحبي الدراما.

مسلسل “ضرب نار” من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرغى، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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