مسلسل "عودة البارون".. يجمع خالد سليم والفنان حسين فهمي

يجسد النجم خالد سليم ضمن أحداث مسلسل ” عودة البارون” نجل النجم حسين فهمى، وهو شخص جاد في العمل ولديه ثقة بالنفس، وبدأ خالد تصوير دوره فى العمل المكون من 15 حلقة، خلال الأيام الماضية.

مسلسل “عودة البارون” بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبير، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، ومن تأليف وإخراج سامر خضر الذى يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن، ويجسد خالد ضمن احداث العمل شخصية شاب ثرى يمتلك عددًا من الشركات.

وكانت آخر أعمال خالد سليم فى الدراما مسلسل “جمال الحريم” ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وشارك فى بطولته مع خالد كل من نور اللبنانية، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات يدعى يوسف تربطه علاقة حب قوية بمذيعة تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية، وهذه المذيعة تدعى فريدة، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب، حيث تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع العفاريت والجن.

وطرح مؤخرا النجم خالد سليم، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “يا جميل” على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ونال من خلالها اشادات كبيرة، وهى من كلمات خالد ڤيرناس، وألحان عمرو الشاذلى.