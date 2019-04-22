“مشهد فاضح” في مسلسل كرتون “ساسوكي” على قناة “السورية”.. وهذا كان الرد

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أثارت الصورة التي نشرتها والدة أحد الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد والتي تظهر لقطة “عري” منافية للأخلاق لأحد الشخصيات الكرتونية ضمن مسلسل كرتوني مخصص للأطفال “ساسوكي” على شاشة الفضائية السورية ضجة بين السوريين خاصة بين أوساط مجموعات الفيسبوك النسائية كون الموضوع يلامس المحتوى الذي يتابعه أطفالهم.

اعتذرت قناة “السورية” لمشاهديها عن لقطة في مسلسل كارتوني عرضته مؤخرا، موجه للأطفال يظهر فيه صدر فتاة عار.

وقالت “السورية” في بيان على صفحتها على “فيسبوك”: “لدى مراجعة إدارة قناة السورية للبث فقد تأكدت أن الخطأ قد حصل فعلا ولذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين لأننا قد أخطأنا، والاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجب علينا القيام به”.

وأكدت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين لمنع حدوث الخطأ مرة أخرى.

وأضافت القناة أنها لن تبحث عن أعذار ولن تحاول إيجاد مبررات “فنحن كإدارة نقر بالخطأ الذي حصل ونعتبره خطأ فادحا وإن كان غير مقصود، ونعد المشاهدين بعدم تكرار هذا الخطأ الذي تسبب به إهمال 3 من العاملين في قسم رقابة البرامج”.

وأثار المشهد انتقادات حادة وجدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تخل التعليقات من الطرافة حيث قال أحد النشطاء: “ليش ماكنتو تغلطوا عأيامنا لما كنا نشوف هل البرامج”، وقال آخر: “لك هدون التلاتة لازم يستلمو المحطة كلها.. بربكن تركوون”.

تداول ناشطون سوريون صورة ملتقطة من شاشة تلفزيون تظهر لقطة من مسلسل الأطفال الكرتوني الشهير “ساسوكي” والذي تعرضه قناة سوريا دراما.

وظتهر الصورة فتاة كاشفة عن صد رها ضمن حلقات المسلسل دون أن تقوم القناة بحذف هذا المشهد، كما جرت العادة.

وأثارت هذه اللقطة ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الناشطين السوريين الذين تساءلوا عن سبب غياب الرقابة خصوصاً وأن المسلسل موجه للأطفال.