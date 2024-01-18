مسلسل (للموت) أول عمل في تاريخ الدراما العربية يتحوّل إلى نسخة تركية!

ينطلق قريباً جداً عرض مسلسل (للموت) بنسخته التركية بعنوان (ما قبلك) أو Senden Once بالتركي عبر قناة Canal D، مع استمرار عملية تصويره حالياً في اسطنبول، حيث يؤدي دور البطولة فيه النجوم الأتراك نيلبري شاهين بدور سحر، سينام أونسال بدور (ريم) وألب نيفرو بدور (هادي).

العمل الذي حقق نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير في مواسمه الثلاثة في العالم العربي، يكون بذلك أول مسلسل عربي بتاريخ الدراما العربية، يتم تحويله الى نسخة تركية بنجوم أتراك، وهو عكس المتعارف عليه، ويعدّ إنجازاً مهنياً كبيراً للشركة المنتجة Eagle Films والمنتج جمال سنان وللدراما العربية.

العمل بجزئه الأول ضمّ عدداً كبيراً من النجوم منهم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، كارول عبود وعدد كبير من أبرز المواهب العربية، تأليف ندين جابر وإخراج فيليب أسمر.