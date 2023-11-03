مسلسل للموت بالتركي بداية العام الجديد.. ومن هم نجومه الأتراك؟

وقع المنتج جمال سنان “Eagle Films” مع شركة “D Media” والسيد مراد يانسي رئيس مجلس ادارة Demirören TV Group، اتفاقاً سيتم بموجبه تحويل مسلسل “للموت” لنسخة تركية، بنجوم أتراك يقدمون الشخصيات، حيث سيتم تصوير العمل قريباً جداً في تركيا، وعرضه عبر “Kanal D” التركية بداية العام ٢٠٢٤. ليكون بذلك مسلسل “للموت” من أوائل الأعمال العربية التي تتحوّل لـ”Format” ويتم تجسيدها بلغة غير العربية.

وقد تم توقع الاتفاقية في مدينة كان، على هامش فعاليات “MIPCOM”، الذي يُعد واحداً من أضخم التجمعات الفنية والإنتاجية في العالم.

وهذه الشراكة تُعدّ إنجازاً كبيراً لعمل عربيّ أصبح حالة جماهيرية بمواسمه الثلاثة، ولشركة “Eagle Films” التي تُقدّم أهم الأعمال العربية وأضخمها إنتاجاً ومضموناً لتنافس الدراما حول العالم.

لكن من سيكونون نجوم النسخة التركية من للموت؟ قريباً يتم الإعلان عن الأسماء والتفاصيل. نذكر أن “للموت” بأجزائه الثلاثة، إنتاج جمال سنان، تأليف ندين جابر وإخراج فيليب أسمر.