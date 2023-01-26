مسي ومري.. اكتشافات أثرية نادرة بجبانة سقارة في مصر

أعلن عالم الآثار المصري زاهي حواس (الخميس 26-1-2023) عن كشف جديد في منطقة جسر المدير بجبانة سقارة يعود لعصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة.

وقال حواس في مؤتمر صحفي من موقع الاكتشاف إن بعثته عثرت على مقبرتين، الأولى تخص شخصا يدعى (مري) وهو كاهن ومساعد لقائد القصر العظيم، أما الثانية لشخص يدعى (خنوم جد إف) وهو كاهن هرم الملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة وكان يشرف على الموظفين.

وأضاف أن البعثة عثرت على 12 تمثالا ملونا لا تحمل أسماء أصحابها وبعدها تم اكتشاف باب وهمي لشخص يدعى (مسي) كان كاهن المجموعة الهرمية لهرم الملك بيبي الأول من الأسرة السادسة مما يشير إلى أن تسعة من بين التماثيل المكتشفة تعود لهذا الشخص.

وأوضح أن التماثيل الثلاثة الأخرى لشخص يدعى (فتك) وكان قاضيا وكاتبا بجوارها مائدة قرابين وتابوت مغلق من الحجر الجيري لصاحب التماثيل.

وقال إنه تم اكتشاف بئر يصل عمقها لحوالي 15 مترا وأسفل البئر عثر على حجرة داخلها تابوت من الحجر الجيري لشخص يدع (حكا شبس) وعثر حول التابوت علي العديد من اللقى.

وأضاف أن هذا التابوت لم يمس وأنه مغلق تماما منذ حوالي 4300 عام، وعند فتح غطاء التابوت تم العثور على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، مشيرا إلى أنها تعتبر أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.

وتعد جبانة سقارة، التي تستمد اسمها من الإله (سوكر) الذي كان يعتقد قدماء المصريين أنه رب المدخل إلى العالم الآخر، هي المنطقة الاثرية الوحيدة التي تضم مقابر تمتد من بداية التاريخ المصري وحتى نهايته إضافة إلى آثار من العصرين اليوناني والروماني.

وقال حواس إنه بدأ العمل في منطقة جسر المدير بسقارة ومنطقة هرم الملك تيتي منذ 2007 بهدف البحث عن هرم الملك حوني آخر ملوك الأسرة الثالثة في الدولة القديمة.

وأعرب عن ثقته في وجود الهرم بهذه المنطقة حيث يعتقد أنه سيعثر عليه قريبا وأن اكتشافه ربما لن يقل أهمية عن كشف مقبرة الملك توت عنخ آمون.