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مشاركة كل لاعبي فرنسا في المران استعدادا لنهائي كأس العالم

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2022 5:57 مساءً
المنتخب الفرنسي

المنتخب الفرنسي

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شارك رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي وكينجسلي كومان في مران منتخب فرنسا اليوم السبت استعدادا لنهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين غدا الأحد بعد غيابهم عن مران الجمعة بسبب المعاناة من الإصابة بفيروس.

وبدأ اللاعبون الثلاثة المران الذي كان مفتوحا لمتابعة الصحفيين في أول 15 دقيقة.

وظهر في المران أيضا لاعب الوسط أوريلين تشواميني والظهير الأيسر تيو هرنانديز بعد غيابهما عن مران الجمعة بسبب كدمتين أعلى الساق والركبة على الترتيب، وشارك اللاعبان مع باقي أفراد التشكيلة.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن إصابة عدد من عناصر المنتخب بنزلات برد قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم الأحد، وكان رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي أحدث المصابين بالفيروس الجمعة.

وغاب قلب الدفاع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو عن الفوز 2-صفر على المغرب بقبل النهائي يوم الأربعاء بسبب المرض، لكن المدرب ديدييه ديشان قال بعد المباراة إنه لا يشعر بالهلع.

    المصدر :
  • رويترز

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