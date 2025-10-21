الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
مشاركة 1255 دار نشر من 49 دولة في الصالون الدولي للكتاب بالجزائر

الصالون الدولي للكتاب بالجزائر

يستعد صالون الجزائر الدولي للكتاب لاستقبال زوار دورته الثامنة والعشرين في الفترة من 29 أكتوبر تشرين الأول وحتى الثامن من نوفمبر تشرين الثاني والتي تقام بمشاركة 1255 ناشرا من 49 دولة.

وقال مدير المعرض محمد إقرب في مؤتمر صحفي إن الدورة الجديدة ترفع شعار “الكتاب ملتقى الثقافات” وتقام في قصر المعارض بالصنوبر البحري على مساحة 23 ألف متر مربع.

وأضاف أن المعرض يوفر للزائرين أكثر من 240 ألف عنوان كتاب فيما تحل موريتانيا (ضيف شرف) هذه الدورة في خطوة “تعكس عمق الروابط الثقافية بين البلدين، وتبرز المكانة المتميزة لموريتانيا كبلد زاخر بالتاريخ والإبداع”.

وأشار إلى أن البرنامج الثقافي للمعرض يشمل 55 فعالية بمشاركة نحو 250 كاتبا ومثقفا من الجزائر وأفريقيا ودول أخرى.

وقال إقرب إن المعرض يحتفي هذا العام بالروائي رشيد بوجدرة، بالتزامن مع مرور 60 عاما على مسيرته الإبداعية، واسم الأديب الراحل عبد الحميد بن هدوقة (1925-1996) بمناسبة مئوية ميلاده.

وأضاف أن المعرض سيحتفي أيضا بمئوية ميلاد الطبيب والمفكر الفرنسي فرانتس فانون (1925-1961).

ويقام على هامش المعرض ملتقى دولي بعنوان “الجزائر في الحضارة” في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

