مشاهدات وترندات.. ريهام سعيد تدافع عن كريم عبد العزيز وزوجته

منذ ساعتين
كريم عبد العزيز وزوجته

كريم عبد العزيز وزوجته

بعد الجدل الكبير الحاصل في الأيام السابقة والتوتر بين كريم عبد العزيز والشائعات التي طالت الأخير عن علاقته بالفنانة دينا الشربيني، وعودته لزوجته آن الرفاعي.

علقت الإعلامية ريهام سعيد على مقاطع الفيديو المتداولة من قِبَل بعض روَّاد مواقع التواصل، والتي التُقِطَت خلال حفل غنائي حضره الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي. واعتبرت أن ما يحدث معهما نوع من التطاول يجب إيقافه؛ وذلك على حد قولها.

ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبد العزيز وزوجته
شاركت الإعلامية ريهام سعيد من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات حادة اللهجة، هاجمت فيها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بتداول مقاطع الفيديو الخاصة بالفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي.

وفي منشورها الأول، رأت ريهام سعيد أن ما يتعرض له الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته من تداول لتلك المقاطع غير اللائقة يُمثِّل ذروة التطاول، وأن الدافع وراءه هو السعي وراء المشاهدات والترندات، مؤكدة أن ذلك يلحق الضرر بحياتنا وسمعتنا. وختمت منشورها بمطالبةالعمل على إيقاف هذا الأمر.‏

أما المنشور الثاني فجاء عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” حيث أكدت أن أن هذه التصرفات الموجهة ضد كريم محمود عبد العزيز وزوجته يُعد تجاوزاً كبيراً. وأشارت أن الأغنية التي يتم التركيز عليها قد أدتها دينا الشربيني مع روبي منذ عام 2021.‏

