الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مشاهير بوليوود تخلوا عن اللحوم وأصبحوا نباتيين

7 - مارس - 2021
"بوليوود بارك" في دبي - تعبيرية

"بوليوود بارك" في دبي - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

غالبا ما يصنع مشاهير بوليوود اتجاهات يرغب الناس في متابعتها سواء كان في الموضة أو اللياقة البدنية، وعندما يتعلق الأمر بالصحة واللياقة البدنية والنظام الغذائي، فإن ما يعتمده ويفضله هؤلاء النجوم يبقى محط اهتمام جميع المتابعين والمعجبين.

يحافظ هؤلاء النجوم دائما على لياقتهم ومظهرهم الخارجي، وعلى الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أنهم بحاجة إلى تناول اللحوم للحفاظ على لياقتهم، إلا أن أغلبهم قد تخلى عن اللحوم ليعيشوا حياة نباتية، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع “ذا هيلث سايت” الطبي.

هناك العديد من مشاهير بوليوود الذين يعتمدون على النظام الغذائي النباتي لفترة طويلة، ومن هؤلاء المشاهير:
شاهد كابور :Shahid Kapoor

لا يعتمد الممثل الوسيم المعروف بمهاراته التمثيلية الرائعة وجسمه المنحوت على تناول اللحوم أبدا، ومن المعروف أنه أصبح نباتيا وتخلى عن أكل اللحوم بعد أن قرأ كتاب ” Life Is Fair” للكاتب برايان هاينز، والذي قد أهداه له والده، وحصل على لقب النباتي الأكثر جاذبية في آسيا في عام 2011.

سونام كابور أهوجا Sonam K Ahuja

تخلت الفنانة سونام كابور أهوجا أيضا عن أكل اللحوم، واعتمدت النظام النباتي الذي يستبعد اللحوم والبيض ومنتجات الألبان وجميع المكونات الأخرى المشتقة من الحيوانات من أجل صحة أفضل بعد أن علمت بأن جسدها لا يتفاعل بشكل جيد مع منتجات الألبان.

عليا بهات Alia Bhatt:

اشتهرت الممثلة عليا بهات بمهاراتها التمثيلية، وكشفت في مقابلة لها بأنها اعتمدت نظاما غذائيا نباتيا للبقاء في صحة جيدة، ووفقا لتصريحاتها في إحدى المقابلات، فقد أوضحت بأنها لم تكن متشددة من حيث نوعية الأطعمة، أو تعتمد على اللحوم بشكل كامل، ولهذا كان من الأسهل عليها أن تصبح نباتية.

جاكلين فرنانديز Jacqueline Fernandez

تخلت جاكلين فرنانديزعن تناول اللحوم وتحولت إلى النظام الغذائي النباتي، وتشير تقارير إعلامية إلى أن الممثلة كانت تتبع نظاما غذائيا خاليا من اللحوم والألبان منذ عدة سنوات، وما زالت مستمرة حتى الآن.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

فرينكي دي يونج
ماذا وراء رغبة برشلونة بالتخلص من دي يونج؟
ليونيل ميسي
تقارير صحفية تفجّر مفاجأة عن ميسي.. هل يعود الى برشلونة؟
ماوريسيو بوكيتينو
بعد 18 شهرا.. سان جيرمان يفسخ عقد مدربه بوتشيتينو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
رجل الاعمال طلال ابو غزالة
طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
نجيب ميقاتي
هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة