مشجعات في مونديال قطر يتحدثن عن تجربتهن... وإشادات بحظر المشروبات الكحولية

يتواصل الحماس الكبير مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم الثالث عشر من مونديال قطر.

وفي هذا المجال، نقلت صحيفة التايمز البريطانية تجارب مشجعات في مونديال قطر أشدن بحظر المشروبات الكحولية في الملاعب، وأكدن أن هذا القرار ساعد على استمتاعهن بكرة القدم من دون مضايقات، وأنهن يستمتعن بأجواء مونديالية سلسة في قطر.

وقالت إحدى المشجعات الإنكليزيات إنها كانت متخوفة من المجيء لقطر، ولكنها صدمت من الصورة الحقيقة البعيدة كل البعد عن الأفكار المسبقة وما يروجه الإعلام الغربي.

وكان أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 الذي ينطلق الأحد القادم، وذلك بعد “مناقشات” مع الدولة المضيفة.

ولم يشر فيفا إلى السبب وراء هذا القرار المفاجئ، لافتاً في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصوراً فقط بمناطق المشجعين مع “إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر”.