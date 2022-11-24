مشجعة تونسية خطفت الأنظار أمام الدنمارك.. من تكون؟!

خطفت مشجعة تونسية حسناء أنظار الكثيرين خلال تواجدها في المدرجات لحضور مباراة الدنمارك وتونس في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجوعة الرابعة بكأس العالم قطر 2022.

وأهدرت تونس فرصًا خطيرة واكتفت بالتعادل دون أهداف مع الدنمارك، بعد أداء حماسي بفضل الآلاف من جماهيرها الشغوفة.

واكتست مدرجات استاد المدينة التعليمية باللون الأحمر وأعلام تونس، وبدا أن فريق المدرب جلال القادري يلعب على أرضه، لذا ضغط للهجوم في فترات طويلة بالمباراة أمام منافس رشحه كثيرون ليكون الحصان الأسود بالبطولة.

ورغم تواجد آلاف الجماهير التونسية، لفتت مشجة حسناء انتباه الكثيرين؛ ما منحها اهتمامًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي التونسية، إذ شرَعَ المهتمون بالسؤال عن هويتها.

وبالبحث تبين أن المشجعة الحسناء ليست بعيدة عن عالم كرة القدم، إذ تواجدت في المدرجات كمشجعة وكونها زوجة لاعب كرة قدم دولي سابق شهير، وهو كريم حقي.

كريم حقي لاعب دولي تونسي سابق من مواليد الـ20 من يناير 1984، لعب لأندية نادي سانت جالين ولمنتخب تونس من 2003 75 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف.



وسبق لكريم حقي اللعب لمستقبل القصرين والنجم الرياضي الساحلي في تونس ونادي ستراسبورغ في فرنسا ونادي باير 04 ليفركوزن وهانوفر 96 في ألمانيا.

ويتواجد كريم حقي في الدوحة حاليًّا، حيث يعمل كمحلل لمباريات كأس العالم ضمن فريق التحليل الخاص بقنوات بي إن سبورتس القطرية.