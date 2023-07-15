مشكلة تنتظر كرة القدم العالمية في 2025

رأى رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) أن مونديال الأندية بنظامه الجديد، الذي سيقام في الولايات المتحدة عام 2025، قد “يتداخل” مع كأس كونكاكاف الذهبية التي ستقام في البلد ذاته.

قال الكندي فيكتور مونتالياني، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، إن المحادثات جارية بين الهيئتين لتجنب تداخل مواعيد انطلاق المباريات وغيرها من الأمور.

أعلن “فيفا” الشهر الماضي منح الولايات المتحدة حق استضافة أول نسخة من كأس العالم للأندية 2025 الموسعة والتي ستشمل 32 فريقاً.

وتجمع الكأس الذهبية، التي تقام كل عامين منتخبات من أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

قال مونتالياني (57 عاماً): “بدأنا بالفعل مناقشات مع فيفا، مع المنتخبات والأندية، لضمان وجود تعاضد بين الجدول والملاعب ومواعيد الانطلاق بحيث تخرج كل بطولة فائزة، ولكن أيضًا الجماهير”.

أضاف: “يمكن أن يكون هناك تداخل. لن تكون مواعيد (المباريات) ذاتها، ولكن قد يكون هناك تداخل، كما حدث في الماضي بين البطولات الأخرى. لكنني أعتقد أن التداخل جيد”.

من غير المتوقع أن تشكل الملاعب والمنشآت مشكلة في أي من البطولتين مع وجود عدد من ملاعب دوري كرة القدم الأميركية قيد الاستخدام المنتظم للمباريات الدولية بالاضافة الى الملاعب الخاصة بالدوري الأميركي لكرة القدم.

يمكن أن يساعد الفارق الزمني بين الساحلين الشرقي والغربي أيضاً في تخفيف الصدام بين البطولتين، لكن قد تكون هناك مشاكل متعلقة بتوفر اللاعبين.

قال مونتالياني إن أيام الراحة في البطولة تسمح ببعض الفسحة.

في حين أنه لم يتم بعد تحديد كيفية التأهل، فإنه من المتوقع أن تشهد كأس العالم للأندية مشاركة فرق مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي وفلامنغو وبالميراس البرازيليين وليون المكسيكي والهلال السعودي وغيرها.

قرر “فيفا” في شباط (فبراير) أن تضم النسخة الجديدة من مونديال الأندية 12 فريقاً من أوروبا، ستة من أميركا الجنوبية وأربعة ممثلين لكل من آسيا وأفريقيا وكونكاكاف.

شهدت كأس كونكاكاف الذهبية هذا العام والتي تقام مباراتها النهائية الأحد، مشاركة منتخبات رديفة نسبياً للولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد أن لعبت بمنتخباتها الأقوى منذ شهر تقريبًا في نهائيات دوري أمم كونكاكاف.

لكن مونتالياني أكد أن إقامة بطولتين متقاربتين لن تتكرر، إذ إنه “في هذه النسخة، اضطررنا إلى لعب دوري الأمم في وقت متقارب للغاية بسبب أمرين، جائحة كورونا وكأس العالم الشتوي” في قطر أواخر العام الماضي.