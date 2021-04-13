“مشهد جريء” أشعل الخلاف بين سوزان نجم الدين وشقيقها

شفت الممثلة سوزان نجم الدين عن تفاصيل مشهد جريء ظهرت فيه في مسلسل “امرأة من رماد” وتأثيره الكبير على أفراد أسرتها.

وصرحت الفنانة خلال استضافتها في برنامج “يوم ليك” الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري:

“المشهد كان جريئا وعندما شاهدته استغربت جدا، لأنه أنا مينفعش أصور مشاهد كهذه، وعندما عرض المسلسل شاهده أخي، ولهذا السبب قاطعني عاما ونصف العام، بالإضافة إلى أن هناك بعض المغرضين تصيدوا المشاهد وأرسلوها لأخواتي على هواتفهم عبر برنامج “الواتس أب”، وأنشأوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وجمعوا عليها كافة المشاهد التي ظهرت فيها وكتبوا على الفيديوهات شوفوا سوزان نجم الدين عارية”.

وتابعت حديثها: “تحدثت مع مخرج مسلسل “امرأة من رماد” وطلبت منه حذف تلك اللقطة وشرحت له وجهة نظري فوافق وتم حذفها لكنها ما زالت موجودة على اليوتيوب”.

وتحدثت سوزان نجم الدين خلال اللقاء عن التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على المجتمعات ووصفته بـ”أعور الدجال وأنا أعتقد أننا في آخر الزمان”.

ومن بين المواضيع التي تناولها البرنامج حجاب ابنة سوزان نجم الدين، حيث قالت الفنانة: “أحترم حريتها، ولم تستشيرني حول الموضوع أنا ربيت أولادي على الحرية المطلقة وعلى الثقة بآرائهم لذلك هي اتخذت القرار دون العودة لأي شخص من أهلها”.