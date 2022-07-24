مشهد فريد من نوعه لأبو ظبي.. عالم آخر فوق السماء

كثيرة هي الصور التي شاهدناها للعاصمة الإماراتية أبوظبي التي تضم مجموعة من الأبراج الضخمة التي تمنح المدينة جمالاً ساحراً، ولكن هل سبق أن شاهدت مدينة أبوظبي من فوق السحاب؟ ولم يكن الأمر مستحيلًا بالنسبة للمصور الباكستاني، زهيب أنجم.

وفي مشهد فريد من نوعه، يوثق المصور الباكستاني ضبابًا كثيفًا يغطي العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ويسلط الضوء على عالم آخر يتخطى السحب.

وسافر أنجم من مدينة دبي لرصد هذا المشهد الساحر، حيث حرص بدوره على متابعة تطبيق الأحوال الجوية ساعة بساعة.

وكان المصور الباكستاني يعلم أن الضباب سيكون كثيفًا في الصباح الباكر فقط، باتجاه مدينة أبوظبي.

وبذلك، قرّر تجهيز معداته على الفور والقيادة باتجاه العاصمة الإماراتية.

ومن بين أبرز المعالم التي يمكن مشاهدتها في مقطع الفيديو هي برج مركز التجاري العالمي في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وقال المصور الباكستاني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: “تعتبر هذه اللحظات نادرة وجميلة.. أحيانًا أضع الكاميرا بجانبي، وأستمتع بالمشهد فقط”.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد الأشخاص، وتحديدًا سكان مدينة أبوظبي، بإذ اعتبر البعض أن هذه أحد أفضل صور الضباب التي تمت مشاهدتها على الإطلاق في المدينة.

ويخطط المصور الباكستاني أن يعرض جميع صوره في عالم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).