مشهد محيّر.. نفوق مئات الطيور خلال تحليقها بلحظة واحدة (فيديو)

سجلت الكاميرا في مدينة كواوتيموك بولاية تشيواوا المكسيكية، ظاهرة غامضة، حيث سقط في آن واحد نحو مئة من الطيور المهاجرة على الأرض لسبب مجهول ونفق العديد منها.

فيما رجح علماء بيطريون أن من الأسباب الممكنة للحادث قفزة في توتر التيار الكهربائي في سلك كانت الطيور تقف عليه.

الطيور من نوع الشحرور ذات الرأس الأصفر وكانت مهاجرة من كندا إلى شمال المكسيك، وفق صحيفة El Heraldo de Chihuahua المكسيكية.

وذكرت أن نفوق مئات الطيور حدث نتيجة استنشاقها لدخان سام ناتج عن استخدام أجهزة التدفئة التي تعتمد على حرق الأخشاب، إضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة.

بينما كشفت تقارير أخرى عن أن الطيور تأثرت بوجود أعمدة الضغط العالي الكهربائية في المنطقة.