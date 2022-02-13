الأحد 12 رجب 1443 ﻫ - 13 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مشهد محيّر.. نفوق مئات الطيور خلال تحليقها بلحظة واحدة (فيديو)

منذ 8 ساعات
نفوق جماعي للطيور

نفوق جماعي للطيور

A A A
طباعة المقال

سجلت الكاميرا في مدينة كواوتيموك بولاية تشيواوا المكسيكية، ظاهرة غامضة، حيث سقط في آن واحد نحو مئة من الطيور المهاجرة على الأرض لسبب مجهول ونفق العديد منها.

فيما رجح علماء بيطريون أن من الأسباب الممكنة للحادث قفزة في توتر التيار الكهربائي في سلك كانت الطيور تقف عليه.

الطيور من نوع الشحرور ذات الرأس الأصفر وكانت مهاجرة من كندا إلى شمال المكسيك، وفق صحيفة El Heraldo de Chihuahua المكسيكية.

وذكرت أن نفوق مئات الطيور حدث نتيجة استنشاقها لدخان سام ناتج عن استخدام أجهزة التدفئة التي تعتمد على حرق الأخشاب، إضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة.

بينما كشفت تقارير أخرى عن أن الطيور تأثرت بوجود أعمدة الضغط العالي الكهربائية في المنطقة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من منوعات

مدينة نابولي الإيطالية
في إيطاليا.. افتتاح أكاديمية القهوة لدراسة فنون “معشوقة الملايين”
وائل كفوري
عاد لـ«حبه الأول».. هل انفصل وائل كفوري عن حبيبته الأخيرة؟
ثعبان يجبر طائرة ماليزية على الهبوط
بالفيديو.. ثعبان يجبر طائرة على الهبوط

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جوزيف أبو فاضل
جوزيف أبو فاضل يكشف عما يمكن للرئيس عون أن يفعله بعد 31 أكتوبر المقبل!!
آيفون
“آيفون” تحذر.. أنتم تشحنون هواتفكم بشكل خاطئ!‏
النظام الغذائي المتوازن ضروري لإطالة العمر
النظام الغذائي.. “كلمة السر” لدى أطول الناس عمرا في العالم