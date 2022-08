مشهد نادر.. سلحفاة ضخمة تلتهم طائرا بعد اصطياده

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشهد نادر ، يظهر فيه سلحفاة ضخمة تحاول التهام طائر صغير .

نشرت مقطع الفيديو الصفحة الرسمية لإذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله” على “تويتر”، مشيرة إلى أن الفيديو يرصد سلحفاة ضخمة تتحرك خلف طائر صغير لمحاولة اصطياده.

ولفتت “دويتشه فيله” إلى أنه تم رصد هذا المشهد في إحدى جزر سيشيل في المحيط الهندي.

وتابعت: “من المعتاد أن تتناول السلاحف النباتات والحشرات أو حتى لحوم الحيوانات الميتة، لذلك فإن محاولتها اصطياد طائر صغير تعد حالة نادرة”.

وشوهدت السلحفاة التي يُعتقد أنها من الحيوانات آكلة العشب، وهي تقترب من الطائر (كتكوت صغير) قبل أن تفترسه. وتشير التقارير إلى أنه أول مثال موثق لصيد الأنواع في البرية، بحسب ما ذكر العلماء.

والتقط باحثون في مجال البيئة في متحف علم الحيوان بجامعة كامبريدج الحادث “المزعج” بالفيديو، الذي وقع في يوليو/تموز 2020 في جزيرة فريجيت بالمحيط الهندي.

وقال كبير الباحثين جاستن غيرلاش، مدير الدراسات في كلية بيترهاوس كامبريدج، في بيان يوم الإثنين إن “هذا سلوك غير متوقع تمامًا ولم يسبق رؤيته من قبل في السلاحف البرية”.

ويشرح كبير الباحثين الحادث قائلًا “طاردت السلحفاة العملاقة صغير الخرشنة (خطاف البحر) على طول جذع شجرة، وقتلته في النهاية وأكلته”.

وأضاف “كانت مواجهة بطيئة للغاية، حيث كانت السلحفاة تتحرك بوتيرة مشيتها الطبيعية والبطيئة، واستغرق التفاعل بأكمله سبع دقائق وكان مرعبًا للغاية”.

ويخطط الباحثون لمواصلة دراستهم للنظام الغذائي لسلاحف سيشل لتحديد مدى انتشار هذا السلوك الغريب عبر الأنواع لمعرفة المزيد عنه.

وكان يُعتقد على نحو واسع أن جميع السلاحف نباتية، على الرغم من أنها شوهدت تتغذى على الجيف وتأكل العظام والحلزون للحصول على الكالسيوم.

Giant tortises are vegetarians… So why is this one eating a baby bird? 🐢🐦😱 pic.twitter.com/G7p93xAA2B

— DW Science (@dw_scitech) October 13, 2021