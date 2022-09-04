مش ندمان.. أول تعليق لفارس كرم بعد خلافه مع ميريام فارس

برر المطرب اللبناني فارس كرم هجومه على ميريام فارس بأنه رد فعل لما صدر من جانبها.

ولأول مرة، تحدث فارس كرم في مقابلة مع الإعلامي اللبناني إيلي باسيل عن الأزمة التي اشتعلت بينه وبين مريم فارس عقب إلغاء حفلهما في جدة: “لا أعرف الذم، ولا قللت تهذيب مع حد طوال حياتي، لكن أنا ما بلبس كفوف وإنسان طبيعي وعادي جدا، وفي النهاية في فعل وفي ردة فعل، وميريام فارس طلعتني من ثيابي بكل صراحة”.

وأكد فارس كرم أن طوني سمعان مدير الشؤون التنفيذية في شركة رواتانا، تواصل معه أثناء تواجده في أمريكا بخصوص الحفل، الذي كان مقررا أن يقام بتاريخ 9 يونيو الماضي، ويضم ميريام فارس والمطربة لطيفة التونسية، ورحب بفكرة المشاركة في الحفل، وطلب منهم عدم التأجيل لارتباطه بإحياء حفل زفاف يوم 11 يونيو.

واستكمل فارس كرم حديثه: “نزلت دعاية للحفل على صفحة ميريام وبعتولي أصحابي، تمّي (فمي) هيك، وأنا شاب حلو، فزعلت وكلمت طوني، واتصل بيها فشالت الصورة، وطلب مني ما أحكي في الموضوع”.

وأضاف كرم: “طلعت حكت إني من خيرة الشباب كتر خيرها، وحتى ترجع تستفزني قالت هيئة الترفيه عملت الصورة، وهما بيعرفوا مين أهم، وكيف لازم ينزلوا الصورة”.

وأوضح فارس كرم خلاله حديثه الإعلامي أن سبب استيائه هو صغر حجم صورته على الملصق الدعائي الخاص بالحفل، بالمقارنة بحجم صورة ميريام فارس.

وواصل حديثه قائلا: “إحنا رحنا السعودية وما صار مشاكل، أنا وكارول سماحة، وهي مش أهم من كارول ولا مروان خوري ولا يارا، وبعدها كنت بحفل، وفراس (مراسل برنامج أغاني أغاني) بيسألني، قلت ما بدي أرد عليها، نفسيتها محمضة، فطلعت في حفلة وقالت يا عيب الشوم عليه، ما بيعرف إني أنا جبته في الحفلة”.

وعلق فارس كرم على تصريح ميريام بأنها اختارته للمشاركة معها في الحفل قائلا: “صرتي يا ميريام مع احترامي بدك تجيبيلي حفلة، أنا جن جنوني وكتبت تويت قاسي، ومش ندمان”.

واختتم فارس كرم حديثه عن هذه المشكلة بقوله: “أنا مع المهذب أكثر إنسان طيب ومهذب، لكن مع اللي بلا تهذيب أن أول ابن شارع خلقه الله، هي استفزتني واللي بدها إياه تعمله”.