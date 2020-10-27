“مصارعة ديوك” في الفلبين تنتهي بمقتل شرطي!

قتل شرطي فلبيني خلال عملية دهم لمصارعة ديوك غير مشروعة بعدما قطع نصل ديك شريان فخذه حسبما ذكر مسؤول، الثلاثاء.

ووقع الحادث، الاثنين، في مقاطعة شمال سمر في وسط البلاد عندما التقط الملازم كريستيان بولوك ديكا أثناء قيامه بجمع أدلة على إقامة هذه المصارعة غير القانونية.

وقال قائد شرطة الإقليم الكولونيل أرنيل أبود إن النصل أصاب فخذ بولوك الأيسر ونزف حتى الموت، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: “لقد كان حادثا مؤسفا وضربة من سوء الطالع لا أستطيع تفسيرها”.

وتابع: “لم أصدق الأمر عندما أبلغت بالحادث. هذه المرة الأولى منذ 25 عاما كشرطي أفقد فيها رجلا بسبب نصل ديك مصارع”.

وأوضح أبود أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص وضبط ديكان مع مجموعتين من الأنصال خلال عملية الدهم التي أجريت في بلدة سان خوسيه حيث كان بولوك قائد الشرطة.

ومصارعة الديوك هي رياضة دموية شائعة في الأرخبيل حيث يراهن بالمال على نتيجة قتال مميت بين ديكين ملونين مزودين بنصلين معدنيين.

وحظرت هذه الرياضة إلى جانب أحداث رياضية وثقافية أخرى خلال جائحة كوفيد-19 لمنع الحشود الكبيرة من التجمع ونشر العدوى.