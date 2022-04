أعلنت مجموعة PPF المالية اليوم الاثنين، أن رئيسها وأغنى رجل في جمهورية التشيك، الملياردير بيتر كيلنر لقي مصرعه في حادث تحطم مروحية في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت PPF إن خمسة أشخاص، بينهم كيلنر، لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع السبت، مضيفة أنه يجري التحقيق في ملابسات الكارثة، وذلك بحسب “رويترز”.

The Czech Republic’s richest man, Petr Kellner, has been killed in a helicopter crash in Alaska. https://t.co/hZiiWyWkOi

— Radio Prague International (@RadioPrague) March 29, 2021