السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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مصرع سعودي وطفله بحادث قطار في النمسا

منذ 19 دقيقة
سكة قطار

سكة قطار

المصدر: "عكاظ"
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لقي مواطن سعودي وطفله البالغ من العمر 4 سنوات مصرعهما بعد اصطدام قطار بسيارتهما التي علقت على السكة الحديدية في غرب النمسا.

هذا وقد علقت سيارة العائلة على السكة الحديدية أثناء محاولتها العبور، يوم الأربعاء الماضي، وتمكن الزوج من إخراج زوجته وطفليه من السيارة، لكن عندما عاد لاستعادة الطفل البالغ من العمر 4 سنوات من مقعد الطفل، اصطدم القطار بالسيارة، مما أسفر عن مقتل كلاهما.

وقالت الصحيفة السعودية إن الرجل البالغ من العمر 35 عاما كان في إجازة مع أسرته، ووقع الحادث عند ما يسمى “معبر إيغر” في مدينة سانت يوهان في تيرول.

وأضافت أن القطار كان متوجها من كيتزبوهيل إلى سانت يوهان، ولم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب.

وأعلنت الشرطة النمساوية عن وفاة الطفل على الفور، أما الأب فلم تنفع محاولات الأطباء لإنقاذه، بسبب جروحه الخطرة، وتوفي الخميس في مستشفى في مدينة إنسبروك.

ونجت الأم البالغة من العمر 34 عاما والطفلان الآخران، 7 و11 عاما، من الحادث.

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