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بالفيديو: مصرية أذهلت العالم … تجر شاحنات وترمي جذوع الأشجار

28 - مارس - 2021
آخر تحديث: 28 - مارس - 2021 10:52 مساءً
شابة تمارس الرياضة

شابة تمارس الرياضة

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تسعى البطلة المصرية، إيمان حجاب، إلى الحصول على لقب المرأة الأقوى في العالم وذلك بعد أن حققت عدد من الألقاب على المستوى العربي والعالمي.

وقالت حجاب إنها حصلت على بطولة العالم فى مصارعة الذراعين كما حصلت على الحزام الأسود فى الكاراتيه كأول امرأة عربية تحصل عليه، وفازت بالميدالية الذهبية فى البطولة العربية للألعاب التراثية الشعبية بلبنان، حصلت فيها على المركز الأول كأقوى امرأة عربية برغم من تعرضها للإصابة فى قدمى إضافة إلى حصولها على بطولات محلية فى رياضة الكيك بوكس، حسبما ذكرت بوابة “أخبار اليوم”.

وتستعد حجاب حاليا للمشاركة فى بطولة العالم والحصول على لقب أقوى امرأة على مستوى العالم ورفع اسم مصر عاليا فى المحافل الرياضية الدولية.

وأوضحت البطلة المصرية أن منافسات البطولات التى شاركت فيها تعتمد على تنفيذ العديد من الحركات والسرعة والقوة والمهارة، وذلك من خلال رفع الأثقال على المنصات وجر شاحنة ثم رمى جذوع الأشجار على ارتفاع يصل لـ ٣ أمتار ثم حمل الأوزان والجرى بها وقلب إطارات السيارات الثقيلة وكل هذه الحركات تعتمد فى المقام الأول على قوة بدنية عالية جدا.

ونوهت إيمان حجاب بأن ممارسة هذا النوع من الرياضة العنيفة لم يؤثر على الحياة الخاصة تجاه أسرتها، مؤكدة أن ممارسة الرياضة مهمة جدا لأى امرأة.

وتعيش حجاب بين أسرتى التى تتكون من ثلاثة أبناء فى مراحل دراسية مختلفة إضافة إلى كونها تعمل بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية فى وظيفة معلم أول، لذلك فهي ترى أن الرياضة تساعد على تنظيم الوقت.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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