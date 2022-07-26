الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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مصرية حاولت اخذ بصمة شقيقتها المتوفاة.. لم تهتم لمشهد الموت

منذ 38 دقيقة
براد الموتى -تعبيرية

براد الموتى -تعبيرية

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غالباً ما يتجرد الانسان من المشاعر والاحاسيس وتبقى هيبة الموت هي الاقوى على الواقع، ولكن هذه السيدة تخطت كل المقايس بحيث، قررت السلطات المصرية حبس سيدة حاولت انتزاع بصمة شقيقتها المتوفاة من داخل ثلاجة الموتى للاستيلاء على ممتلكاتها.

ففي واقعة غريبة، حاولت موظفة مصرية أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة على عقود بيع، خلال وجودها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الجامعي شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وضبطت السلطات السيدة وتدعى “شادية.ع “59 سنة، موظفة بمدرسة بلقاس الثانوية بنين، أثناء محاولتها أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة والمتواجدة داخل ثلاجة حفظ الموتى حيث تبين وجود حبر على إصبع المتوفية و6 عقود بيع خالية تقوم الشقيقة بمحاولة انتزاع بصمة شقيقتها التي فارقت الحياة عليها.

بسؤال شقيقة المتوفاة أقرت بارتكاب الواقعة وبررت ذلك لتوصية المتوفية لها بالتبرع بميراثها لدار الأيتام فيما تبين أن هناك خلافات بين الأشقاء على الميراث.

وادعت المتهمة أن شقيقتها قبل وفاتها طلبت منها إحضار موثق من مصلحة الشهر العقاري من أجل التنازل عن ممتلكاتها لصالح إحدى دور الأيتام إلا أنها توفيت قبل أن تتمكن من ذلك، ففكرت في أخذ بصمتها بعد وفاتها من أجل تنفيذ وصيتها.

من جهته، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول المنصورة حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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