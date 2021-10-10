الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصري يسجل رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس.. إليك التفاصيل

10 - أكتوبر - 2021
دراجة هوائية- تعبيرية

دراجة هوائية- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

تمكن المغامر المصري علي عبده، من تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، دعما لحماية البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة.

وبحسب موقع “بوابة الأهرام”، فإن عبده قطع مسافة 920 كيلومترا بالدراجة الكهربائية على مدار 24 ساعة متواصلة في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح المغامر المصري أنه قطع الرحلة الطويلة داخل طريق مغلق في المدينة طوله 8 كيلومترات على مدار 113 مرة.

وذكر عبده أن جميع الإجراءات والاستعدادات التي تم تنفيذها من أجل تسجيل الرقم القياسي بموسوعة عينيس كأكبر مسافة قيادة دراجة كهربائية جاءت برعاية وزارتي البيئة والشباب والرياضة وحملة “اتحضر للأخضر”.

وأشار إلى أن الهدف هو التوعية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة من خلال استخدام وسائل الانتقال الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعبرت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، عن سعادتها بنجاح عبده في تسجيل الرقم القياسي الجديد.

وقالت الوزيرة إن هذه المغامرة هي الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة أيقونة حتى تعطي رسالة للعالم أن مصر تضع نصب أعينها حماية البيئة.

    المزيد من منوعات

    الفرنسي جوليس كوندي
    رسمياً.. برشلونة يضم كوندي من اشبيلية
    نيمار دا سيلفا
    نيمار مهدد بالسجن والغياب عن كأس العالم 2022
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو يطالب مانشستر يونايتد بفسخ العقد بينهما

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    خفافيش- تعبيرية
    شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    الدولار
    دولار السوق السوداء يستمر على معدله المرتفع... إليكم التفاصيل