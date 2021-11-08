مصر.. إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بعد "فعل خطير"

قررت نقابة الموسيقيين في مصر، إيقاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء وسحب ترخيصه نهائيا ودون رجعة.

وقال نقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر، خلال لقائه ببرنامج “Et بالعربي”، إن “ما فعله شاكوش شيء خطير أنه يؤدي الغناء بكلمات غير أخلاقية، الفن ليس بحاجة إلى هذا النوع الغريب من الغناء”، مختتما بقوله: “بناقص حسن شاكوش”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية، قررت إيقاف تصريح الغناء للمطرب حسن شاكوش لأجل غير مسمى، مع استمرار إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهر، على أن يحق له العودة إلى الغناء بعد انتهاء مدة الإيقاف.

كما قررت النقابة، في بيان لها، “منع استعانة الفنانين بفلاشة في أي حفل غنائي، وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، بدءا من يوم الخميس 16 سبتمبر عام 2021″، مؤكدة أن ذلك بناء على قرار النقيب العام الفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة.

وكان مجلس نقابة المهن التمثيلية، أكد في بيان له، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، داعيا جموع الفنانين ومؤدي المهرجانات إلى التمسك بالأخلاق الحميدة والحفاظ على قيم المجتمع الرصينة والتمسك بالكلمة الصائبة.