مصر.. اكتشاف ممر سري في الهرم الأكبر بالجيزة

أعلن مسؤولو آثار مصريون اليوم الخميس اكتشاف ممر خفي بطول تسعة أمتار خلف المدخل الرئيسي للهرم الأكبر في الجيزة، وقالوا إنه قد يؤدي إلى مزيد من الاكتشافات.

وجاء الاكتشاف الأخير في إطار مشروع (سكان بيراميدز) أو استكشاف الأهرامات الذي يستخدم منذ عام 2015 التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك عمليات المسح والمناظير الداخلية لكشف خبايا الهرم، وهو آخر ما تبقى من عجائب الدنيا السبع القديمة حتى يومنا هذا.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، إن الممر غير المكتمل شُيد على الأرجح إما لتخفيف وزن الهرم فوق المدخل الرئيسي الذي يقع على بعد سبعة أمتار تحته، أو لتخفيف الوزن فوق غرفة أو مساحة أخرى غير مكتشفة بعد.

وبُني الهرم الأكبر في عهد الملك الفرعوني خوفو ليكون مقبرة ضخمة له حوالي عام 2560 قبل الميلاد.

ويبلغ ارتفاعه 146 مترا، وكان أطول مبنى شيده البشر حتى بناء برج إيفل في باريس عام 1889.