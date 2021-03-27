مصر.. الحكم بالإعدام على "سفاح الجيزة"

حكمت محكمة جنايات الجيزة في مصر، المنعقدة بسجن أكتوبر المركزي، اليوم السبت، بإعدام المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ”سفاح الجيزة”.

وقضت المحكمة بهذا الحكم بقضية اتهام قذافي فراج عبد العاطي ومحاكمته خلال جلستين شهدتهما إحدى قاعات المحكمة، في “قتل نادين السيد الجهادي، شقيقة إحدى زوجاته، عمدا، مع سبق الإصرار و الترصد”.

ووفا لموقع “الوطن” المصري، ظل “سفاح الجيزة” واقفا في الجلسة الماضية لمدة 3 ساعات أمام هيئة المحكمة، بعد أن أصدر القاضي حكم الإعدام على الجاني الذي بدا ثابتا، كما لو كان الأمر متوقعا بالنسبة له.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة المتهم، قذافي فرج، مرتكب أغرب جرائم قتل في مصر، بالإعدام شنقا، بتهمة قتل صديقه المهندس، رضا عبد اللطيف، عمدا مع سبق الإصرار.

وفي جلسة ماضية، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي شرحت الأدلة والبراهين التي تؤكد تورط المتهم في ارتكاب جريمته الشنعاء بقتل صديق عمره، بعد استيلائه على أمواله ودفنه داخل شقة يمتلكها المجني عليه في بولاق الدكرور.

وشهدت الجلسة أول ظهور لسفاح الجيزة، في قفص الاتهام لمحاكمته بالتهم المنسوبة إليه وبارتكاب عدة جرائم قتل مختلفة.

وكان النائب العام المصري، حمادة الصاوي، قد أحال “سفاح الجيزة” إلى محكمة الجنايات، في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نسب إليه من قتله عمدا أربعة أشخاص – هم زوجته وسيدتان ورجل – مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك، وذلك بحسب RT