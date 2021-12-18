مصر.. براءة الفنانة منة فضالي من قضية نصب

قضت محكمة مصرية، السبت، ببراءة الفنانة منة فضالي، في قضية احتيال ونصب.

واتهمت فتاة تدعى إسراء ريان، الفنانة المصرية منة فضالي، بالنصب عليها، إذ كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورا تحذر فيه من التعامل تجاريا معها، متهمة إياها بالنصب عليها في عدد من الملابس المستوردة من أمريكا، ولكن الفنانة أنكرت.

أضافت الشاكية أن منة فضالي، اختارت بالفعل عددا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها ارتدت الملابس بالفعل وقامت التصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها، ولم تقم بالترويج لها كما جرى الاتفاق.

وعقدت محكمة الجنح، أولى جلسات محاكمة منة فضالي، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأجلت القضية إلى اليوم.