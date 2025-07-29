مصر تعلن الفائزين بجائزة النيل ومنهم أحمد زايد والفلسطيني سليمان منصور

أعلن المجلس الأعلى للثقافة في مصر، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بجائزة النيل وهي أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وجاء من بينهم عالم الاجتماع أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور.

نال زايد الجائزة في مجال العلوم الاجتماعية، فيما حصل عليها في مجال الآداب الشاعر والناقد أحمد إبراهيم درويش، وذهبت الجائزة في مجال الفنون إلى المعماري صالح لمعي.

وحصل منصور، المولود في بلدة بيرزيت بالضفة الغربية عام 1947، على الجائزة في فرع المبدعين العرب.

وجرى الإعلان عن القوائم القصيرة للمرشحين في أبريل نيسان قبل أن يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الثاني والسبعين اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو للتصويت على اختيار الفائزين.

وقال هنو إن جوائز الدولة “تعد من أرفع أوسمة التكريم التي تمنحها الدولة المصرية للمثقفين والمبدعين، وهي تتويج لمسيرة طويلة من العطاء والإبداع في خدمة الوعي والثقافة”.

وأضاف أن الفائزين هذا العام “يجسدون رموزا بارزة أثرت المشهد الثقافي والفني والفكري في مصر والعالم العربي، وأسهمت في بناء وعي الأجيال”.

وعلى مستوى جوائز الدولة التقديرية، فاز بالجائزة في مجال الآداب الشاعر أحمد الشهاوي، وأستاذ الأدب العربي الحديث خيري دومة، والكاتبة فاطمة المعدول.

وذهبت الجائزة في مجال الفنون إلى المخرج المسرحي شاكر عبد اللطيف، والفنان التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن، والمصور السينمائي سمير فرج.

وحصل على الجائزة في مجال العلوم الاجتماعية أستاذ القانون العام أنس جعفر، وأستاذ القانون الدولي محمد سامح عمرو، وأستاذة الآثار منى حجاج، وأستاذة العلوم السياسية نيفين مسعد.

وتتقدم المؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية المصرية كل عام بمرشحيها إلى المجلس الأعلى للثقافة لتقوم بعد ذلك لجان الفحص والتقييم بإعداد قائمة قصيرة ممن تنطبق عليهم الشروط في كل فرع.

وعلى مستوى جوائز الدولة للتفوق، فاز بالجائزة في فرع الفنون الفنانة التشكيلية نازلي مدكور، وعازفة البيانو الراحلة مشيرة عيسى. وذهبت الجائزة في فرع الآداب إلى الشاعر مسعود شومان وأستاذ الأدب الشعبي بجامعة القاهرة خالد أبو الليل.

ونال الجائزة في فرع العلوم الاجتماعية الباحث الأكاديمي سامح فوزي، وأستاذ الجغرافيا الطبيعية عطية الطنطاوي، وخبيرة التراث الثقافي نهلة إمام.